Операторы Армии дронов за лето поразили более 1200 единиц техники россиян

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«Ударные роты БПЛА Армии дронов поразили 1 280 единиц российской техники за три месяца. Среди пораженного — бронированные авто, пушки, грузовики, минометы, личный состав и опорные пункты», - написал Федоров в Telegram.

По его словам, с Армией дронов сформировали уже 17 ударных рот БПЛА. Они работают по новой доктрине использования беспилотников на фронте и имеют новый подход к обучению и менеджменту.

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4 сентября Федоров сообщил, что за прошедшую неделю операторы Армии дронов поразили 189 единиц техники россиян на миллионы долларов.