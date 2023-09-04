Оператори Армії дронів за тиждень уразили близько 190 одиниць техніки росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. За останні сім днів оператори Армії дронів уразили 189 одиниць техніки росіян на мільйони доларів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
Цитата
«Оператори Армії дронів уразили 189 одиниць техніки росіян на мільйони доларів. За останні 7 днів завдяки професіоналізму наших воїнів в окупантів — мінус 37 танків, 44 броньовані машини, 30 опорних пунктів. Дивіться інфографіку — там деталі про втрати ворога», - написав Федоров у Telegram.
Доповнення
В кінці серпня Федоров повідомляв, що понад 1000 одиниць бойової техніки відправили на фронт, посилюючи "Армію дронів". Як вказали у Мінцифрі, уперше наші воїни, крім дронів, отримають автоматизовані турелі українського виробництва і роботизовані наземні платформи.