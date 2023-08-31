"Армію дронів" посилюють: понад 100 Mavic та Matrice і 900 FPV-дронів відправили на фронт

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"Підсилюємо Армію дронів - передали Силам оборони бойові турелі та роботизовані платформи. Відправили на фронт понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем. Це українські інноваційні розробки, які допоможуть військовим віддалено вести бій та, що найголовніше, рятувати життя", - написав Федоров у Telegram.

З його слів, загалом передали:



25 бойових турелей з дистанційним керуванням «Шабля». Це система для зброї, яку можна встановити на авто, в бліндаж, окоп або інше місце. Оператори можуть з безпечного місця керувати туреллю та уражати ворожі позиції.



5 наземних платформ «Рись». Роботи допомагають військовим перевозити озброєння та обладнання в гарячі точки. У поєднанні з турелями вони перетворюються на «смертельну» зброю проти ворога.



900 FPV-дронів, а також понад 100 Mavic та Matrice. Безпілотники вже показали свою ефективність на полі бою. Вони швидкі, надійні та смертоносні.



"Технології та інновації відіграють ключову роль у сучасній війні. Для перемоги потрібно ще більше дронів та військових інновацій. Продовжуємо технологічну мобілізацію", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо

18 серпня "Армія дронів" відправила на фронт понад 270 ударних безпілотників.