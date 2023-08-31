"Армию дронов" усиливают: более 100 Mavic и Matrice и 900 FPV-дронов отправили на фронт

Цитата

"Усиливаем Армию дронов - передали Силам обороны боевые турели и роботизированные платформы. Отправили на фронт более 1000 беспилотников и 30 роботизированных систем. Это украинские инновационные разработки, которые помогут военным удаленно вести бой и, что самое главное, спасать жизни", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, в целом передали:



25 боевых турелей с дистанционным управлением «Шабля». Это система для оружия, которую можно установить на авто, в блиндаж, окоп или другое место. Операторы могут из безопасного места управлять турелью и поражать вражеские позиции.



5 наземных платформ «Рысь». Роботы помогают военным перевозить вооружение и оборудование в горячие точки. В сочетании с турелями они превращаются в «смертельное» оружие против врага.



900 FPV-дронов, а также более 100 Mavic и Matrice. Беспилотники уже показали свою эффективность на поле боя. Они быстрые, надежные и смертоносные.



"Технологии и инновации играют ключевую роль в современной войне. Для победы нужно еще больше дронов и военных инноваций. Продолжаем технологическую мобилизацию", - подчеркнул Федоров.

Напомним

18 августа "Армия дронов" отправила на фронт более 270 ударных беспилотников.