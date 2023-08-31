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"Армию дронов" усиливают: более 100 Mavic и Matrice и 900 FPV-дронов отправили на фронт

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Более 1000 единиц боевой техники отправили на фронт, усиливая "Армию дронов", сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров. Как указали в Минцифре, впервые наши воины, кроме дронов, получат автоматизированные турели украинского производства и роботизированные наземные платформы, пишет УНН.

Цитата

"Усиливаем Армию дронов - передали Силам обороны боевые турели и роботизированные платформы. Отправили на фронт более 1000 беспилотников и 30 роботизированных систем. Это украинские инновационные разработки, которые помогут военным удаленно вести бой и, что самое главное, спасать жизни", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, в целом передали:

  • 25 боевых турелей с дистанционным управлением «Шабля». Это система для оружия, которую можно установить на авто, в блиндаж, окоп или другое место. Операторы могут из безопасного места управлять турелью и поражать вражеские позиции.
  • 5 наземных платформ «Рысь». Роботы помогают военным перевозить вооружение и оборудование в горячие точки. В сочетании с турелями они превращаются в «смертельное» оружие против врага.
  • 900 FPV-дронов, а также более 100 Mavic и Matrice. Беспилотники уже показали свою эффективность на поле боя. Они быстрые, надежные и смертоносные.

"Технологии и инновации играют ключевую роль в современной войне. Для победы нужно еще больше дронов и военных инноваций. Продолжаем технологическую мобилизацию", - подчеркнул Федоров.

Напомним

18 августа "Армия дронов" отправила на фронт более 270 ударных беспилотников.

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