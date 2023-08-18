"Армія дронів" відправляє на фронт понад 270 ударних безпілотників - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Для українських захисників "Армія дронів" відправляє понад 270 ударних безпілотників Vampire, на які раніше був оголошений збір під назвою "Єдність", повідомив у п'ятницю віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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“Відправляємо на фронт понад 270 ударних дронів Vampire від "Армії дронів". Це коптери українського виробництва. Вони можуть нести до 15 кг корисного навантаження”, - повідомив Федоров у Telegram.
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Він зазначив, що ці дрони наші захисники використовуватимуть для знищення як броньованих авто й танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів.
“Кожен дрон оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі. Вибухові результати роботи цих "пташок" незабаром побачите у звітах ударних рот БПЛА”, - додав віцепрем'єр.
Нагадаємо
14 серпня Михайло Федоров оголосив про новий збір "Єдність" на закупівлю 10 тисяч FPV-дронів з боєкомплектом. Українці за три дні зібрали на дрони 235 млн гривень.