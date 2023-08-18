"Армия дронов" отправляет на фронт более 270 ударных беспилотников - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Для украинских защитников "Армия дронов" отправляет более 270 ударных беспилотников Vampire, на которые ранее был объявлен сбор под названием "Единство", сообщил в пятницу вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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“Отправляем на фронт более 270 ударных дронов Vampire от "Армии дронов". Это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 кг полезной нагрузки”, - сообщил Федоров в Telegram.
Детали
Он отметил, что эти дроны наши защитники будут использовать для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов.
“Каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью. Взрывные результаты работы этих "птичек" вскоре увидите в отчетах ударных рот БПЛА”, - добавил вице-премьер.
Напомним
14 августа Михаил Федоров объявил о новом сборе "Единство" на закупку 10 тысяч FPV-дронов с боекомплектом. Украинцы за три дня собрали на дроны 235 млн гривен.