"Армия дронов" отправляет на фронт более 270 ударных беспилотников - Федоров

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Для украинских защитников "Армия дронов" отправляет более 270 ударных беспилотников Vampire, на которые ранее был объявлен сбор под названием "Единство", сообщил в пятницу вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН

Цитата

“Отправляем на фронт более 270 ударных дронов Vampire от "Армии дронов". Это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 кг полезной нагрузки”, - сообщил Федоров в Telegram.

Детали

Он отметил, что эти дроны наши защитники будут использовать для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов.

“Каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью. Взрывные результаты работы этих "птичек" вскоре увидите в отчетах ударных рот БПЛА”, - добавил вице-премьер.

Напомним

14 августа Михаил Федоров объявил о новом сборе "Единство" на закупку 10 тысяч FPV-дронов с боекомплектом. Украинцы за три дня собрали на дроны 235 млн гривен.

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