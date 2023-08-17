Українці на дрони-камікадзе за три дні зібрали 235 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні з 14 до 17 серпня проводився збір на закупівлю 10 тисяч FPV-дронів. Українці протягом трьох діб зібрали 235 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на фонд "Повернись живим".
Збір організували monobank, платформа United24 та фонд "Повернись живим".
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«Рівно три доби. І понад 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе зібрали ми у рамках Операції «Єдність» з United24, Monobank і тисячами небайдужих», - йдеться у повідомленні фонду у Facebook.
Нагадаємо
В експлуатації ЗСУ наразі вже 10 моделей FPV-дронів. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Також, за його словами, Україна понад 40 млрд грн витрачає на БПЛА. З них половину - через Міноборони.