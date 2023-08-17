Українці на дрони-камікадзе за три дні зібрали 235 млн гривень

Збір організували monobank, платформа United24 та фонд "Повернись живим".

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«Рівно три доби. І понад 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе зібрали ми у рамках Операції «Єдність» з United24, Monobank і тисячами небайдужих», - йдеться у повідомленні фонду у Facebook.

Нагадаємо

В експлуатації ЗСУ наразі вже 10 моделей FPV-дронів. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Також, за його словами, Україна понад 40 млрд грн витрачає на БПЛА. З них половину - через Міноборони.