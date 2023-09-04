Операторы Армии дронов за неделю поразили около 190 единиц техники россиян

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«Операторы Армии дронов поразили 189 единиц техники россиян на миллионы долларов. За последние 7 дней благодаря профессионализму наших воинов у оккупантов — минус 37 танков, 44 бронированные машины, 30 опорных пунктов. Смотрите инфографику — там детали о потерях врага», - написал Федоров в Telegram.

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В конце августа Федоров сообщал, что более 1000 единиц боевой техники отправили на фронт, усиливая "Армию дронов". Как указали в Минцифре, впервые наши воины, кроме дронов, получат автоматизированные турели украинского производства и роботизированные наземные платформы.