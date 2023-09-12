На Бахмутском направлении за ночь "Армия дронов" уничтожила вражеской техники на миллионы долларов - Минцифры
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. На Бахмутском направлении за одну ночь операторы украинской “Армии дронов” уничтожили российской военной техники на миллионы долларов. О результатах работы военных отчитался министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Цитата
“Результативная ночь на Бахмутском направлении — операторы Армии дронов уничтожили российской техники на миллионы долларов. ... Этот кейс подтверждает, что воевать дронами дешевле. Прилагаем максимальные усилия, чтобы обеспечить всю линию фронта коптерами от Армии дронов”, — написал Федоров.
Детали
Согласно опубликованному Михаилом Федоровым отчету, украинские операторы подразделения CODE 9.2 уничтожили с помощью военных ударных дронов самоходную артиллерийскую установку, противотанковую пушку типа “Рапира” и полевой склад с боеприпасами врага.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Антонов” создал центр беспилотников — СМИ
Напомним
В середине августа, в рамках проекта “Армия дронов” украинским защитникам отправили на передовую более 270 ударных беспилотников Vampire.