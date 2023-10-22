Юсов: "Авдіївка справді має значення. Зараз бачимо чергове загострення"

Деталі

За його словами, оборона будь-якого українського населеного пункту є надзвичайно важливою, тому що потім повертати і відвойовувати землі набагато важче.

Цитата

“Ми тут не можемо проводити якісь паралелі і казати, що ось цей населений пункт важливий, а цей неважливий. Кожен клаптик української землі має значення, вже сьогодні він политий українською кров'ю - і наших захисників, і цивільних. Але так, Авдіївка справді має значення. Це не перше загострення і не вперше від окупантів, від воєнно-політичного керівництва до окупаційного корпусу, звучать команди, мовляв, потрібно вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зрештою навіть з моменту повномасштабного вторгнення такі плани були вже неодноразово, але вони зазнавали краху, терміни посувалися. Зараз бачимо чергове загострення”, - заявив Юсов.

За його словами, ситуація, зокрема, і на Авдіївському напрямку, складна, але ворог зазнає великих втрат в живій силі та в техніці. Українські оборонці та командування були готові до активізації наступальних дій з боку ворога, зазначив Юсов.

“Українці тримають оборону, тримають рубежі і ворог, ще раз повторюю, зазнає невиправдано високих для себе втрат, не виконуючи поставлені завдання, фактично повертаючись до тактики м'ясних штурмів. Крім того, у ворога значні втрати техніки. Разом з тим, окрім власне тих дій, які йдуть з боку ворога, українські Сили безпеки і оборони продовжують активні дії, продовжують звільняти територію і просуваються, в тому числі, на окремих ділянках фронту згідно з загальним планом та задумом”, - зауважив представник ГУР.

Доповнення

Також Андрій Юсов повідомив, що російське військове керівництво залучає до війни в України понад 20 тисяч людей на місяць. Однак говорити про мотивацію цих бійців не доводиться.