Юсов: "Авдеевка действительно имеет значение. Сейчас видим очередное обострение"

Детали

По его словам, оборона любого украинского населенного пункта является чрезвычайно важной, потому что потом возвращать и отвоевывать земли гораздо труднее.

Цитата

“Мы здесь не можем проводить какие-то параллели и говорить, что вот этот населенный пункт важен, а этот неважен. Каждый клочок украинской земли имеет значение, уже сегодня он полит украинской кровью - и наших защитников, и гражданских. Но да, Авдеевка действительно имеет значение. Это не первое обострение и не впервые от оккупантов, от военно-политического руководства до оккупационного корпуса, звучат команды, мол, нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В конце концов даже с момента полномасштабного вторжения такие планы были уже неоднократно, но они терпели крах, сроки сдвигались. Сейчас видим очередное обострение”, - заявил Юсов.

По его словам, ситуация, в частности, и на Авдеевском направлении, сложная, но враг несет большие потери в живой силе и в технике. Украинские защитники и командование были готовы к активизации наступательных действий со стороны врага, отметил Юсов.

“Украинцы держат оборону, держат рубежи и враг, еще раз повторяю, несет неоправданно высокие для себя потери, не выполняя поставленные задачи, фактически возвращаясь к тактике мясных штурмов. Кроме того, у врага значительные потери техники. Вместе с тем, кроме собственно тех действий, которые идут со стороны врага, украинские Силы безопасности и обороны продолжают активные действия, продолжают освобождать территорию и продвигаются, в том числе, на отдельных участках фронта согласно общему плану и замыслу”, - отметил представитель ГУР.

Дополнение

Также Андрей Юсов сообщил, что российское военное руководство привлекает к войне в Украине более 20 тысяч человек в месяц. Однако говорить о мотивации этих бойцов не приходится.