Юсов: "Авдеевка действительно имеет значение. Сейчас видим очередное обострение"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 11470 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 20284 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 31642 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 116364 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 65632 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 84150 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 238909 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 77270 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 126137 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168255 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4.6м/с
43%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 104168 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 161592 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 78981 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 32078 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 12576 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 116309 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 162463 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 238869 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 282449 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 333269 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 908 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 13042 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 32693 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 79581 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 60318 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Юсов: "Авдеевка действительно имеет значение. Сейчас видим очередное обострение"

Киев • УНН

 • 154651 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Оборона Авдеевки имеет важное значение с точки зрения защиты территорий Украины. Об этом заявил представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Еспресо, комментируя стремление рф захватить Авдеевку, информирует УНН.

Юсов: "Авдеевка действительно имеет значение. Сейчас видим очередное обострение"

Детали

По его словам, оборона любого украинского населенного пункта является чрезвычайно важной, потому что потом возвращать и отвоевывать земли гораздо труднее.

Цитата

“Мы здесь не можем проводить какие-то параллели и говорить, что вот этот населенный пункт важен, а этот неважен. Каждый клочок украинской земли имеет значение, уже сегодня он полит украинской кровью - и наших защитников, и гражданских. Но да, Авдеевка действительно имеет значение. Это не первое обострение и не впервые от оккупантов, от военно-политического руководства до оккупационного корпуса, звучат команды, мол, нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В конце концов даже с момента полномасштабного вторжения такие планы были уже неоднократно, но они терпели крах, сроки сдвигались. Сейчас видим очередное обострение”, - заявил Юсов.

По его словам, ситуация, в частности, и на Авдеевском направлении, сложная, но враг несет большие потери в живой силе и в технике. Украинские защитники и командование были готовы к активизации наступательных действий со стороны врага, отметил Юсов.

“Украинцы держат оборону, держат рубежи и враг, еще раз повторяю, несет неоправданно высокие для себя потери, не выполняя поставленные задачи, фактически возвращаясь к тактике мясных штурмов. Кроме того, у врага значительные потери техники. Вместе с тем, кроме собственно тех действий, которые идут со стороны врага, украинские Силы безопасности и обороны продолжают активные действия, продолжают освобождать территорию и продвигаются, в том числе, на отдельных участках фронта согласно общему плану и замыслу”, - отметил представитель ГУР.

Дополнение

Также Андрей Юсов сообщил, что российское военное руководство привлекает к войне в Украине более 20 тысяч человек в месяц. Однако говорить о мотивации этих бойцов не приходится.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,566.81