росія щомісяця мобілізує на війну понад 20 тисяч осіб - представник ГУР Юсов

Цитата

"Понад 20 тисяч на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Це рекрутинг і серед ув'язнених, і серед боржників, якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців там мова не йде. Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють", - зазначив він.

Деталі

За словами Юсова, зокрема, російське військове командування широко практикує "примусове підписання контракту" із колишніми бійцями.

"Коли начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. І от так частина опиняється на фронті", - заявив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що "говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору "любові" до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони".

"Це банальне бажання заробити. Ну, зрештою, ті самі пральні машинки і холодильники: ми всі бачили мікрохвильовки, які крадуть росіяни в українців", - зауважив Юсов.

Однак він зазначив, що Кремль віддає перевагу прихованій мобілізації.

"Мобілізаційні заходи тривають, вони здебільшого носять прихований характер. Наразі не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації, хоча такі рішення вже лежали на столі. Проте, все ж таки є осторога реакції і населення тієї території, насамперед, йдеться про центральні, столичні регіони. Громадська думка там нічого не вартує, але все ж таки страх перед бунтом "бессмисленним, беспощадним" у кремлівських карликів існує. Тому зважають ще", - сказав Юсов.

Доповнення

Раніше представник Андрій Юсов повідомляв, що на росії досі не було оголошено тотальну мобілізацію, адже влада рф побоюється протестів з боку громадян. Проте “машину готують до нових хвиль мобілізацій”.