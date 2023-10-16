кремль не оголошує тотальну мобілізацію, адже боїться протестів з боку росіян - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На росії досі не було оголошено тотальну мобілізацію, адже влада рф побоюється протестів з боку громадян. Проте “машину готують до нових хвиль мобілізацій”. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі “Панюта.Підсумки”, пише УНН.
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Представник розвідки наголосив, що мобілізаційні заходи на росії не припинялись - мова йде про десятки тисяч людей на місяць. Проте російська влада ще побоюється протестів, тому напряму мобілізацію не оголошують:
"Машину готують до нових хвиль мобілізації. Юридично законодавство і повноваження репресивних органів збільшуються таким чином, щоб в будь-який момент несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітись з відчутним опором".
Доповнення
У росії до президентських виборів кремль навряд оголосить про нові хвилі мобілізації, ідеться у черговому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих.