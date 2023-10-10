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росія уникатиме нових хвиль мобілізації до президенстких виборів - британська розвідка

росія уникатиме нових хвиль мобілізації до президенстких виборів - британська розвідка

Київ • УНН

 • 366178 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У росії до президентських виборів кремль навряд оголосить про нові хвилі мобілізації, ідеться у черговому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Президентські вибори в росії відбудуться 17 березня 2024 року. Як вважають в Мінобороні Британії, президент рф володимир путін майже напевно знову балотуватиметься, хоча ще не оголосив про свій намір публічно.

У розвідці припускають, що виборча кампанія путіна неофіційно розпочнеться в листопаді 2023 року.

Хоча вибори в росії є об'єктом втручання і контролю з боку кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації, зазначили в Міноборони Британії.

Цитата

“Майже напевно, що виборча кампанія путіна буде зосереджена на темі росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів - наратив, який часто використовується для виправдання дій держави та консолідації влади путіна. Напередодні виборів кремль майже напевно намагатиметься мінімізувати непопулярні політичні кроки. Тому дуже малоймовірно, що будь-яка подальша хвиля мобілізації буде здійснена до президентських виборів у березні 2024 року”, - зазначили в розвідці.

Доповнення

Міністр оборони рф сергій шойгу заявляв, що в росії не планують оголошувати додаткову мобілізацію

Своєю чергою речник Генерального штабу Павло Ковальчук відзначали, що у росії закінчуються мобілізовані для відправки на війну в Україні.

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