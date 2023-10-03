У російському генштабі заявляють, що не оголошуватимуть додаткову мобілізацію

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«Планів щодо додаткової мобілізації в генеральному штабі немає, збройні сили мають у своєму розпорядженні необхідну кількість військовослужбовців», - заявив шойгу.

За його словами, бійців "достатньо" для війни в Україні. Як зазначив шойгу, у вересні контракт на службу уклали понад 50 тисяч осіб, а загалом від початку року на контракт і в добровольчі формування прийшли понад 335 тисяч.

Доповнення

Тим часом втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 279 440 осіб, 4732 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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