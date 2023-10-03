Плюс 360 окупантів та 15 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 279 440 осіб, 4732 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 03.10.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 279 440 (+360) осіб,
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- танків ‒ 4732 (+15),
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- бойових броньованих машин ‒ 9008 (+8),
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- артилерійських систем – 6565 (+40),
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- РСЗВ – 801 (+0),
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- засобів ППО ‒ 540 (+0),
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- літаків – 315 (+0),
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- гелікоптерів – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20),
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- крилатих ракет ‒ 1529 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
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- підводних човнів ‒ 1 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23),
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- спеціальної техніки ‒ 943 (+5).
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Доповнення
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