Плюс 360 окупантів та 15 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 03.10.2023 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 279 440 (+360) осіб,



танків ‒ 4732 (+15),



бойових броньованих машин ‒ 9008 (+8),



артилерійських систем – 6565 (+40),



РСЗВ – 801 (+0),



засобів ППО ‒ 540 (+0),



літаків – 315 (+0),



гелікоптерів – 316 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20),



крилатих ракет ‒ 1529 (+0),



кораблів/катерів ‒ 20 (+0),



підводних човнів ‒ 1 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23),



спеціальної техніки ‒ 943 (+5).



Доповнення

У небі над Україною вночі знищили 29 "шахедів" і одну ракету "Іскандер-К".