У небі над Україною вночі знищили 29 "шахедів" і одну ракету "Іскандер-К"

Деталі

Як повідомляється, пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» – із мису Чауда, КР «Іскандер-К» – з району Джанкой.

«російські окупанти атакували 31 ударним БпЛА «Shahed» та крилатою ракетою «Іскандер-К». У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей: 29 «Shahed-131/136» 1 крилату ракету «Іскандер-К», - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог уночі атакував південний схід України дронами у кілька хвиль, знищено 17 "шахедів"