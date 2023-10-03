У небі над Україною вночі знищили 29 "шахедів" і одну ракету "Іскандер-К"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 3 жовтня атакували Україну 31 ударним дроном типу Shahed та крилатою ракетою «Іскандер-К». 29 «шахедів» та ракету сили ППО ліквідували у Миколаївській та Дніпропетровській областях, пише УНН.
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Як повідомляється, пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» – із мису Чауда, КР «Іскандер-К» – з району Джанкой.
«російські окупанти атакували 31 ударним БпЛА «Shahed» та крилатою ракетою «Іскандер-К». У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей: 29 «Shahed-131/136» 1 крилату ракету «Іскандер-К», - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.
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