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Ворог уночі атакував південний схід України дронами у кілька хвиль, знищено 17 "шахедів"

Ворог уночі атакував південний схід України дронами у кілька хвиль, знищено 17 "шахедів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Російські війська в ніч на 3 жовтня атакували південний схід України ударними дронами типу Shahed-131/136 у кілька хвиль, знищено 17 з них, повідомили у Силах оборони півдня України у вівторок, пише УНН.

Цитата

"Чергову дронову атаку влаштував ворог вночі по південно-східних регіонах України. Понад 3 години кілька хвиль ударних безпілотників типу «Shahed-131/136», випущених з кримського напрямку, накривали Миколаївщину і Дніпропетровщину. 17 дронів-камікадзе знищено в нашій зоні відповідальності", - ідеться у повідомленні Сил оборони півдня України у Telegram.

Як повідомляється, 16 дронів-камікадзе знищено на Миколаївщині, 1 - на Дніпропетровщині.

"Влучань не допущено", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, ефективно працювали сили ППО повітряних командувань "Південь" і "Схід", а також мобільні вогневі групи інших складових Сил оборони.

Доповнення

За даними ОВА, над Дніпропетровщиною знищили 13 безпілотників та крилату ракету за ніч.

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