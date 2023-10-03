Над Дніпропетровщиною знищили 13 безпілотників та крилату ракету - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У небі над Дніпропетровською областю силами Повітряного командування "Схід" було знищено 13 ворожих БПЛА та крилата ракета. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"13 безпілотників та крилата ракета. Стільки ворожого залізяччя в небі над областю знищили цієї ночі захисники з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони", - удеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.
Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів.
Доповнення
Окупанти продовжують терор Нікопольщини. З важкої артилерії ворог цілив по Мирівській громаді.
Пошкоджено 2 приватні будинки та господарська споруда.
Нагадаємо
У понеділок над Дніпропетровською областю силами Повітряного командування "Схід" було знищено три ворожих БПЛА.