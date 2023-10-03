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Над Дніпропетровщиною знищили 13 безпілотників та крилату ракету - ОВА

Над Дніпропетровщиною знищили 13 безпілотників та крилату ракету - ОВА

Київ • УНН

 • 230957 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У небі над Дніпропетровською областю силами Повітряного командування "Схід" було знищено 13 ворожих БПЛА та крилата ракета. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН

Цитата

"13 безпілотників та крилата ракета. Стільки ворожого залізяччя в небі над областю знищили цієї ночі захисники з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони", - удеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів.

Доповнення 

Окупанти продовжують терор Нікопольщини. З важкої артилерії ворог цілив по Мирівській громаді.

Пошкоджено 2 приватні будинки та господарська споруда.

Нагадаємо

У понеділок над Дніпропетровською областю силами Повітряного командування "Схід" було знищено три ворожих БПЛА.

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