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У небі над Дніпропетровщиною збили три дрони - ОВА

Київ • УНН

 • 118182 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Над Дніпропетровською областю силами Повітряного командування "Схід" було знищено три ворожих БПЛА. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата 

"Вночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами. Підрозділи ПвК "Схід" збили над областю 3 ворожі безпілотники", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Загалом протягом доби ворог завдав 10 ракетних та 89 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу за добу – Генштаб

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