У небі над Дніпропетровщиною збили три дрони - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Над Дніпропетровською областю силами Повітряного командування "Схід" було знищено три ворожих БПЛА. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Вночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами. Підрозділи ПвК "Схід" збили над областю 3 ворожі безпілотники", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Загалом протягом доби ворог завдав 10 ракетних та 89 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.
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