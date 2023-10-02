Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу за добу – Генштаб

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"Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.

Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та 8 ударів — по зенітно-ракетних комплексах противника.