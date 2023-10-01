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Авіація Сил оборони завдала 25 ударів по ворогу за добу – Генштаб

Авіація Сил оборони завдала 25 ударів по ворогу за добу – Генштаб

Київ • УНН

 • 237655 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та 8 ударів — по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що підрозділи ракетних військ ЗСУ за добу вразили 6 зенітно-ракетних комплексів, 10 артилерійських засобів та 3 склади боєприпасів ворога.

Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

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