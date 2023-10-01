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Спецпризначенці СБУ показали фронтові досягнення за тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Спецпризначенці центру "А" Служби безпеки України ювелірно відпрацьовують по російських агресорах та їхній техніці. За тиждень, що минув, вони знищили 12 одиниць бронетехніки та чимало важливих цілей. Про це повідомили в СБУ, опублікувавши відео, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом тижня за допомогою ударних дронів було знищено:

  • 7 танків;
  • 5 ББМ;
  • 7 артилерійських систем;
  • 1 системи ППО;
  • 6 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;
  • 29 одиниць автомобільної техніки;
  • 7 вогневих позицій;
  • 28 фортифікаційних споруд та 1 складу з БК.

"Близько 70 окупантів отримали квитки на концерт улюбленого співака (Кобзона – ред.) в один бік. Працюємо далі до повної Перемоги!", – йдеться у повідомленні.

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