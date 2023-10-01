Спецпризначенці СБУ показали фронтові досягнення за тиждень

Деталі

Зазначається, що протягом тижня за допомогою ударних дронів було знищено:



7 танків;



5 ББМ;



7 артилерійських систем;



1 системи ППО;



6 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;



29 одиниць автомобільної техніки;



7 вогневих позицій;



28 фортифікаційних споруд та 1 складу з БК.



"Близько 70 окупантів отримали квитки на концерт улюбленого співака (Кобзона – ред.) в один бік. Працюємо далі до повної Перемоги!", – йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дрон СБУ ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" у курській області – джерела