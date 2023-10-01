Спецпризначенці СБУ показали фронтові досягнення за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Спецпризначенці центру "А" Служби безпеки України ювелірно відпрацьовують по російських агресорах та їхній техніці. За тиждень, що минув, вони знищили 12 одиниць бронетехніки та чимало важливих цілей. Про це повідомили в СБУ, опублікувавши відео, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що протягом тижня за допомогою ударних дронів було знищено:
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- 7 танків;
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- 5 ББМ;
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- 7 артилерійських систем;
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- 1 системи ППО;
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- 6 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;
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- 29 одиниць автомобільної техніки;
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- 7 вогневих позицій;
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- 28 фортифікаційних споруд та 1 складу з БК.
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"Близько 70 окупантів отримали квитки на концерт улюбленого співака (Кобзона – ред.) в один бік. Працюємо далі до повної Перемоги!", – йдеться у повідомленні.
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