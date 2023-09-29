Дрон СБУ ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" у курській області – джерела

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«Завдяки «бавовні» від СБУ російська ППО трохи підосліпла», - заявило джерело.

За інформацією від наших джерел, вчора дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію «Каста» біля населеного пункту гирьї беловського району курської області.

«Росіяни розповідали, що вона може виявляти навіть літальні апарати з технологією «стелс». Але дрон СБУ чомусь прогавила», - додало джерело УНН в СБУ.

Зазначимо, що особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах.

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