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Дрон СБУ ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" у курській області – джерела

Дрон СБУ ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" у курській області – джерела

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. В результаті атаки українського дрона на курську область, росії, було ліквідовано російську радіолокаційну станцію «Каста», повідомляє УНН із посланням на свої джерела в СБУ.

Деталі

«Завдяки «бавовні» від СБУ російська ППО трохи підосліпла», - заявило джерело.

За інформацією від наших джерел, вчора дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію «Каста» біля населеного пункту гирьї беловського району курської області.

«Росіяни розповідали, що вона може виявляти навіть літальні апарати з технологією «стелс». Але дрон СБУ чомусь прогавила», - додало джерело УНН в СБУ.

Зазначимо, що особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У курській області рф дрони успішно атакували електричну підстанцію – джерела СБУ

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