У курській області рф дрони успішно атакували електричну підстанцію – джерела СБУ

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Поки російське міноборони розповідає, як «знищило 11 українських безпілотників» у курській області, наші джерела в СБУ надали відео успішної атаки на електричну підстанцію. Саме до неї в тому числі були підключені важливі військові об‘єкти ворога.

На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

«Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо рф і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше «бавовни», - зазначили джерела в СБУ.

Раніше

губернатор краю роман старовойт повідомив, що у ніч на п’ятницю російська ППО начебто збила 10 безпілотників.

Однак було знеструмлено 5 населених пунктів через невідомий дрон, що атакував підстанцію.