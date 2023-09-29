У курській області рф дрони успішно атакували електричну підстанцію – джерела СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Служба безпеки України провела успішну спецоперацію в курській області росії у ніч на 29 вересня. Безпілотні літальні апарати влучили в електричну підстанцію, до якої, зокрема, підключені важливі військові об‘єкти ворога, повідомляє УНН із посиланням на свої джерела в СБУ.
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Поки російське міноборони розповідає, як «знищило 11 українських безпілотників» у курській області, наші джерела в СБУ надали відео успішної атаки на електричну підстанцію. Саме до неї в тому числі були підключені важливі військові об‘єкти ворога.
На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.
«Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо рф і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше «бавовни», - зазначили джерела в СБУ.
Раніше
губернатор краю роман старовойт повідомив, що у ніч на п’ятницю російська ППО начебто збила 10 безпілотників.
Однак було знеструмлено 5 населених пунктів через невідомий дрон, що атакував підстанцію.