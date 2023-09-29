Курська область начебто зазнала масованої атаки дронів, за ніч збито 10 БПЛА – губернатор рф
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Уночі Курська область нібито була атакована безпілотними літальними апаратами. Російська ППО начебто збила 10 безпілотників, повідомив губернатор краю Роман Старовойт, передає УНН.
Деталі
Традиційно росія звинуватила у нападі Україну.
Губернатор Старовойт повідомив, що не можна чіпати дрони «через небезпеку самоліквідації збитих БПЛА». Він порадив не наближуйтесь до уламків та не фотографувати їх, а у разі знахідки – розказати про це екстреним службам і чекати на фахівців.
Доповнення
За даними міноборони рф, за ніч було збито 11 дронів: 10 - над територію Курської обласі та ще один - у Калузькій області рф.
Додамо
У Курській області уночі було знеструмлено 5 населених пунктів через невідомий дрон, що атакував підстанцію.
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