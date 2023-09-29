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Курська область начебто зазнала масованої атаки дронів, за ніч збито 10 БПЛА – губернатор рф

Курська область начебто зазнала масованої атаки дронів, за ніч збито 10 БПЛА – губернатор рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Уночі Курська область нібито була атакована безпілотними літальними апаратами. Російська ППО начебто збила 10 безпілотників, повідомив губернатор краю Роман Старовойт, передає УНН.

Деталі

Традиційно росія звинуватила у нападі Україну.

Губернатор Старовойт повідомив, що не можна чіпати дрони «через небезпеку самоліквідації збитих БПЛА». Він порадив не наближуйтесь до уламків та не фотографувати їх, а у разі знахідки – розказати про це екстреним службам і чекати на фахівців.

Доповнення 

За даними міноборони рф, за ніч було збито 11 дронів: 10 - над територію Курської обласі та ще один - у Калузькій області рф. 

Додамо

У Курській області уночі було знеструмлено 5 населених пунктів через невідомий дрон, що атакував підстанцію.

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