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У Курській області знеструмлені 5 населених пунктів через невідомий дрон, що атакував підстанцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Курській області Росії знеструмлені 5 населених пунктів. За даними губернатора області Романа Старовойта, дрон прилетів до трансформатора і скинув на нього два вибухові пристрої, передає УНН.

Деталі

Чиновник повідомив, що в області працює ППО.

Цитата

«У Курському районі працює ППО. Прошу мешканців зберігати спокій», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Зазначається, що у слободі Білої Біловського району безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію. Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню.

Пожежні розрахунки виїхали на місце. До відновлення електропостачання розпочнуть, щойно стане безпечно.

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