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НАТО має рамкові контракти на боєприпаси на 2,4 млрд євро для поповнення запасів і підтримки України - Столтенберг

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. НАТО має рамкові контракти на 2,4 мільярда євро на основні боєприпаси, які допоможуть союзникам поповнити свої запаси і продовжувати підтримувати Україну, заявив у четвер Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, пише УНН.

Цитата

"НАТО вже багато років проводить спільні закупівлі. Сьогодні я можу підтвердити, що НАТО має рамкові контракти на основні боєприпаси на суму 2,4 мільярда євро. У тому числі 1 мільярд євро у вигляді твердих замовлень. Це охоплює такі можливості, як 155-міліметрова артилерія, протитанкові керовані ракети та боєприпаси для основних бойових танків. Це допоможе союзникам поповнити свої запаси. Продовжуючи при цьому підтримувати Україну", - сказав Столтенберг.

Деталі

Генсек НАТО відзначив при цьому просування українських сил.

"Сьогодні ваші сили рухаються вперед. Вони стикаються з запеклими боями. Але вони поступово завойовують позиції", - зазначив Столтенберг.

"Кожен метр, який повертають українські війська, це метр, який втрачає росія. І тут спостерігається різкий контраст. Українці борються за їхні сім'ї; їхнє майбутнє; їхню свобода. москва бореться за імперську маячню", - вказав він.

Столтенберг також зазначив, що Україна має потужну підтримку з боку 31 члена НАТО та багатьох партнерів.

"Ми обговорили найбільш нагальні потреби України і наступні кроки щодо підтримки НАТО", - повідомив Генсек у соцмережі X.

Союзники по НАТО, з його слів, при цьому продовжують надавати висококласні можливості, щоб допомогти відбити вторгнення. "Тільки за останні кілька днів і тижнів це включало танки Abrams, складні ракетні системи та протиповітряну оборону, а також навчання пілотів F-16", - зазначив Столтенберг.

Також Генсек НАТО привітав заяву про те, що Україна та Сполучені Штати планують спільно виробляти системи озброєнь, зокрема протиповітряної оборони.

"І я з нетерпінням чекаю подальших обнадійливих новин із завтрашнього Міжнародного форуму оборонної промисловості тут, у Києві. Завдяки участі НАТО та понад 20 країн це стане важливою можливістю для українських компаній налагодити нові партнерські відносини з промисловістю в Альянсі та за його межами", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що "чим сильнішою стає Україна, тим ближче ми наближаємося до припинення російської агресії".

"посія може скласти зброю і закінчити війну сьогодні. Україна такої можливості не має. Капітуляція України не означатиме миру. Це означало б жорстоку російську окупацію. Мир будь-якою ціною не був би миром взагалі. Україні потрібен справедливий і стійкий мир. Тому я рішуче вітаю план із десяти пунктів Президента Зеленського для досягнення цієї мети. Отже, пане президенте, майбутнє України в НАТО. У той час, поки ми працюємо разом, щоб підготувати вас до цього майбутнього, НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - підсумував Генсек НАТО.

Нагадаємо

Президент Зеленський звернувся до НАТО з проханням надати додаткові системи ППО для захисту критичної інфраструктури.

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