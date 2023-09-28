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Президент Зеленський звернувся до НАТО з проханням надати додаткові системи ППО для захисту критичної інфраструктури

Президент Зеленський звернувся до НАТО з проханням надати додаткові системи ППО для захисту критичної інфраструктури

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розраховує на допомогу держав-членів Північноатлантичного Альянсу і постачання ними додаткових систем протиповітряної оборони для захисту від російських атак по об’єктах критичної інфраструктури. Про це він заявив під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Обговорили ситуацію з очікуваними атаками росії на критичну інфраструктуру України й у цьому зв’язку обговорили можливість постачання додаткових систем ППО державами-членами. Генеральний секретар погодився докласти зусиль для допомоги, для підтримки нас у цьому питанні, для мобілізації держав-членів Альянсу», - сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що ворог здійснює інтенсивні атаки щоночі, зокрема минулої ночі була масована атака дронами-камікадзе.

«В умовах таких інтенсивних атак проти українців, проти наших міст, проти наших портів, які важливі для глобальної продовольчої безпеки, потрібна й відповідна інтенсивність тиску на росію та відповідне посилення нашого повітряного щита. Світ має бачити, як російський терор програє, аби наші спільні цінності виграли», - наголосив Президент.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні з неоголошеним візитом перебуває у Києві.

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