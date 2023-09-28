Президент Зеленський звернувся до НАТО з проханням надати додаткові системи ППО для захисту критичної інфраструктури

Цитата

«Обговорили ситуацію з очікуваними атаками росії на критичну інфраструктуру України й у цьому зв’язку обговорили можливість постачання додаткових систем ППО державами-членами. Генеральний секретар погодився докласти зусиль для допомоги, для підтримки нас у цьому питанні, для мобілізації держав-членів Альянсу», - сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що ворог здійснює інтенсивні атаки щоночі, зокрема минулої ночі була масована атака дронами-камікадзе.

«В умовах таких інтенсивних атак проти українців, проти наших міст, проти наших портів, які важливі для глобальної продовольчої безпеки, потрібна й відповідна інтенсивність тиску на росію та відповідне посилення нашого повітряного щита. Світ має бачити, як російський терор програє, аби наші спільні цінності виграли», - наголосив Президент.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні з неоголошеним візитом перебуває у Києві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАТО вироблятиме більше зброї для України та для поповнення власних запасів – посолка США