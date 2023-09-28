НАТО вироблятиме більше зброї для України та для поповнення власних запасів – посолка США

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Кожен союзник НАТО в той чи інший спосіб підтримує Україну, надаючи гуманітарну, економічну чи безпекову допомогу, але тривалі бойові дії показали, що запаси деякої зброї та боєприпасів до неї не вистачає, сказала посолка Сміт.

“Ми бачили випадки, коли союзники по НАТО надавали українцям усе, що вони могли, у двосторонньому порядку, що створювало певну нестачу у їх власних запасах. Тож в НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту”, – говорить посолка США при НАТО Джуліан Сміт.

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За словами Сміт, в альянсі зосередженні на посиленні зв’язків з приватним сектором, щоб спробувати прискорити виробничі лінії оборонної продукції.

Посолка США при НАТО наголосила, що підтримка України всіма 31 союзниками по НАТО є «залізною і вона не згасає».

“Питання, яке ми чуємо за столом переговорів НАТО, полягає в тому, що ще ми можемо зробити для наших друзів в Україні. Ми поділяємо зобов’язання підтримувати Україну. Ми розуміємо, що поставлено на карту. Україна не просто захищає свою територію. Україна захищає цінності, які всі ми тут захищаємо”, – говорить Джуліан Сміт.

За її словами, ніхто із союзників не пропонував зменшити допомогу Україні.

Нагадаємо

На зустрічі щодо нарощення оборонного виробництва НАТО, щоб задовольнити попит на озброєння і техніку, “звучали дуже перспективні цифри”. Про це у Брюсселі під час зустрічі з групою українських журналістів сказала очільниця місії України при НАТО посол Наталія Галібаренко.