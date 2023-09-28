НАТО будет производить больше оружия для Украины и для пополнения собственных запасов - посол США

КИЕВ. 28 сентября. УНН. НАТО увеличат производство боеприпасов как для Украины, так и для стран-членов альянса, которые передали значительную часть своих вооружений Украине. Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит во время виртуального форума “Выиграть войну. Выиграть мир”, организованного в Центре анализа европейской политики (CEPA) в среду, 27 сентября, пишет Голос Америки, передает УНН.