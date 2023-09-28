НАТО будет производить больше оружия для Украины и для пополнения собственных запасов - посол США

ukru
Эксклюзив
06:36 • 62136 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 106360 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 134196 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 168046 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 130608 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 123541 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 162437 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116595 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123053 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130668 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 68790 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 111347 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 70087 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 104539 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 50670 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 134206 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 168055 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 120632 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 127602 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 162443 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 50670 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 146575 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 153998 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 158310 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 156244 просмотра
Актуальное
НАТО будет производить больше оружия для Украины и для пополнения собственных запасов - посол США

НАТО будет производить больше оружия для Украины и для пополнения собственных запасов - посол США

Киев • УНН

 • 168107 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. НАТО увеличат производство боеприпасов как для Украины, так и для стран-членов альянса, которые передали значительную часть своих вооружений Украине. Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит во время виртуального форума “Выиграть войну. Выиграть мир”, организованного в Центре анализа европейской политики (CEPA) в среду, 27 сентября, пишет Голос Америки, передает УНН.

Цитата 

Каждый союзник НАТО тем или иным образом поддерживает Украину, предоставляя гуманитарную, экономическую помощь или помощь в сфере безопасности, но длительные боевые действия показали, что запасы некоторого оружия и боеприпасов к нему не хватает, сказала посолка Смит.

“Мы видели случаи, когда союзники по НАТО предоставляли украинцам все, что они могли, в двустороннем порядке, что создавало определенную нехватку в их собственных запасах. Поэтому в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту”, – говорит посол США при НАТО Джулиан Смит.

Детали 

По словам Смит, в альянсе сосредоточены на усилении связей’связей с частным сектором, чтобы попытаться ускорить производственные линии оборонной продукции.

Посол США при НАТО подчеркнула, что поддержка Украины всеми 31 союзниками по НАТО является «железной и она не угасает».

“Вопрос, который мы слышим за столом переговоров НАТО, заключается в том, что еще мы можем сделать для наших друзей в Украине. Мы разделяем обязательство’обязательства поддерживать Украину. Мы понимаем, что поставлено на карту. Украина не просто защищает свою территорию. Украина защищает ценности, которые все мы здесь защищаем”, – говорит Джулиан Смит.

По ее словам, никто из союзников не предлагал уменьшить помощь Украине.

Напомним

На встрече по наращиванию оборонного производства НАТО, чтобы удовлетворить спрос на вооружение и технику, “звучали очень перспективные цифры”. Об этом в Брюсселе во время встречи с группой украинских журналистов сказала глава миссии Украины при НАТО посол Наталья Галибаренко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы