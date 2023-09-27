Очільниця місії України при НАТО щодо виробництва боєприпасів: "Звучать дуже перспективні цифри"

ukru
29 березня, 17:57 • 234588 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 304720 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 260062 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 296029 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 263739 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 199689 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 190401 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 160193 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 502339 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174844 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
78 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 173346 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 178410 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 115669 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 136316 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 125576 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 358021 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 502292 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 540364 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 539767 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 441592 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 173346 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 304650 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 165151 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 156848 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 128537 перегляди
Актуальне
Очільниця місії України при НАТО щодо виробництва боєприпасів: "Звучать дуже перспективні цифри"

Очільниця місії України при НАТО щодо виробництва боєприпасів: "Звучать дуже перспективні цифри"

Київ • УНН

 • 222507 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. На зустрічі щодо нарощення оборонного виробництва НАТО, щоб задовольнити попит на озброєння і техніку, “звучали дуже перспективні цифри”. Про це у Брюсселі під час зустрічі з групою українських журналістів сказала очільниця місії України при НАТО посол Наталія Галібаренко, повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

За її словами, координація щодо нарощення виробництва боєприпасів здійснюється в рамках окремого формату, що включає національних директорів з питань озброєння з країн, охочих долучитись до процесу.

Остання їх зустріч відбулася в штаб-квартирі НАТО минулого тижня.

Цитата

«Ми розглядали достатньо детально виробництво боєприпасів, і озвучувалися дуже перспективні, хороші цифри з точки зору того, як будуть нарощувати інші країни щорічно виробництво боєприпасів, особливо США. Тому що в нас потреба дуже велика. Що стосується конкретного калібру, для нас 155-й також виходить на перший план», – заявила Галібаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через подорожчання боєприпасів витрати на оборону не підвищують безпеку - чиновник НАТО

Однак, за її словами, важливо не лише нарощування виробництва боєприпасів країнами-партнерами, а й підписання відповідних контрактів. Це питання, як зазначила посол, також порушували на зустрічі.

«Держави мають контрактувати у своїх виробників ці боєприпаси для того, щоб їх потім отримала Україна. Плюс - не буду сильно розголошувати плани з точки зору безпеки, але Україна теж не сидить і не чекає, доки їй дадуть. Ми теж маємо своє виробництво. І навіть в умовах такої війни», – заявила дипломатка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,286.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.73