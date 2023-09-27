Очільниця місії України при НАТО щодо виробництва боєприпасів: "Звучать дуже перспективні цифри"

Деталі

За її словами, координація щодо нарощення виробництва боєприпасів здійснюється в рамках окремого формату, що включає національних директорів з питань озброєння з країн, охочих долучитись до процесу.

Остання їх зустріч відбулася в штаб-квартирі НАТО минулого тижня.

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«Ми розглядали достатньо детально виробництво боєприпасів, і озвучувалися дуже перспективні, хороші цифри з точки зору того, як будуть нарощувати інші країни щорічно виробництво боєприпасів, особливо США. Тому що в нас потреба дуже велика. Що стосується конкретного калібру, для нас 155-й також виходить на перший план», – заявила Галібаренко.

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Однак, за її словами, важливо не лише нарощування виробництва боєприпасів країнами-партнерами, а й підписання відповідних контрактів. Це питання, як зазначила посол, також порушували на зустрічі.

«Держави мають контрактувати у своїх виробників ці боєприпаси для того, щоб їх потім отримала Україна. Плюс - не буду сильно розголошувати плани з точки зору безпеки, але Україна теж не сидить і не чекає, доки їй дадуть. Ми теж маємо своє виробництво. І навіть в умовах такої війни», – заявила дипломатка.