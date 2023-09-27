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Глава миссии Украины при НАТО касательно производства боеприпасов: "Звучат очень перспективные цифры"

Киев • УНН

 • 222507 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. На встрече по наращиванию оборонного производства НАТО, чтобы удовлетворить спрос на вооружение и технику, “звучали очень перспективные цифры”. Об этом в Брюсселе во время встречи с группой украинских журналистов сказала глава миссии Украины при НАТО посол Наталья Галибаренко, сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

По ее словам, координация по наращиванию производства боеприпасов осуществляется в рамках отдельного формата, включающего национальных директоров по вооружению из стран, желающих присоединиться к процессу.

Последняя их встреча состоялась в штаб-квартире НАТО на прошлой неделе.

Цитата

«Мы рассматривали достаточно подробно производство боеприпасов, и озвучивались очень перспективные, хорошие цифры с точки зрения того, как будут наращивать другие страны ежегодно производство боеприпасов, особенно США. Потому что у нас потребность очень большая. Что касается конкретного калибра, для нас 155-й также выходит на первый план», – заявила Галибаренко.

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Однако, по ее словам, важно не только наращивание производства боеприпасов странами-партнерами, но и подписание соответствующих контрактов. Этот вопрос, как отметила посол, также поднимался на встрече.

«Государства должны контрактовать у своих производителей эти боеприпасы для того, чтобы их потом получила Украина. Плюс - не буду сильно разглашать планы с точки зрения безопасности, но Украина тоже не сидит и не ждет, пока ей дадут. Мы тоже имеем свое производство. И даже в условиях такой войны», – заявила дипломат.

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