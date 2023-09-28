Президент Зеленский обратился к НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО для защиты критической инфраструктуры

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Киев • УНН

 • 205791 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь государств-членов Североатлантического Альянса и поставки ими дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак по объектам критической инфраструктуры. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Обсудили ситуацию с ожидаемыми атаками россии на критическую инфраструктуру Украины и в этой связи обсудили возможность поставки дополнительных систем ПВО государствами-членами. Генеральный секретарь согласился приложить усилия для помощи, для поддержки нас в этом вопросе, для мобилизации государств-членов Альянса», - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что враг осуществляет интенсивные атаки каждую ночь, в частности прошлой ночью была массированная атака дронами-камикадзе.

«В условиях таких интенсивных атак против украинцев, против наших городов, против наших портов, которые важны для глобальной продовольственной безопасности, нужна и соответствующая интенсивность давления на россию и соответствующее усиление нашего воздушного щита. Мир должен видеть, как российский террор проигрывает, чтобы наши общие ценности выиграли», - подчеркнул Президент.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня с необъявленным визитом находится в Киеве.

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