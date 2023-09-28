Генсек НАТО Столтенберг сьогодні у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні з неоголошеним візитом перебуває у Києві, повідомляє у четвер пресслужба НАТО, пише УНН.
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"Генеральний секретар НАТО відвідує Україну", - ідеться у повідомленні.
Як зазначив спікер НАТО Ділан Вайт, у Києві Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг иає пресконференцію з Президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо
28 серпня у Києві перебуває міністр оборони Британії та міністр ЗС Франції.