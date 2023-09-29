В Курской области обесточены 5 населенных пунктов из-за дрона, атаковавшего подстанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Курской области России обесточены 5 населенных пунктов. По данным губернатора области Романа Старовойта, дрон прилетел к трансформатору и сбросил на него два взрывных устройства, передает УНН.
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Чиновник сообщил, что в области работает ППО.
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«В Курском районе работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в слободе Белой Беловского района беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов вспыхнул. Обесточены пять населенных пунктов и больница.
Пожарные расчеты выехали на место. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно.
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