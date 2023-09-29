Курская область якобы подверглась массированной атаке дронов, за ночь сбито 10 БПЛА - губернатор рф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Ночью Курская область якобы была атакована беспилотными летательными аппаратами. Российская ПВО якобы сбила 10 беспилотников, сообщил губернатор края Роман Старовойт, передает УНН.
Детали
Традиционно россия обвинила в нападении Украину.
Губернатор Старовойт сообщил, что нельзя трогать дроны «из-за опасности самоликвидации сбитых БПЛА». Он посоветовал не приближаться к обломкам и не фотографировать их, а в случае находки – рассказать об этом экстренным службам и ждать специалистов.
Дополнение
По данным минобороны РФ, за ночь было сбито 11 дронов: 10 - над местностью Курской области и еще один - в Калужской области России.
Добавим
В Курской области ночью было обесточено 5 населенных пунктов из-за неизвестного дрона, атаковавшего подстанцию.
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