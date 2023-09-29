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В курской области рф дроны успешно атаковали электрическую подстанцию - источники СБУ

В курской области рф дроны успешно атаковали электрическую подстанцию - источники СБУ

Киев • УНН

 • 309097 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в курской области россии в ночь на 29 сентября. Беспилотные летательные аппараты попали в электрическую подстанцию, к которой, в частности, подключены важные военные объекты врага, сообщает УНН со ссылкой на свои источники в СБУ.

Детали

Пока российское минобороны рассказывает, как «уничтожило 11 украинских беспилотников» в курской области, наши источники в СБУ предоставили видео успешной атаки на электрическую подстанцию. Именно к ней в том числе были подключены важные военные объекты врага.

На видео видно, как дроны метко отработали по цели.

«Благодаря очередной спецоперации Службы безопасности оккупанты начинают понимать, что блэкаут - не просто иностранное слово, а реальность, которая уже стоит у них на пороге. Если рф и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше «хлопка», - отметили источники в СБУ.

Ранее

губернатор края Роман Старовойт сообщил, что в ночь на пятницу российская ПВО якобы сбила 10 беспилотников.

Однако было обесточено 5 населенных пунктов из-за неизвестного дрона, атаковавшего подстанцию.

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