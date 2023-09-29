В курской области рф дроны успешно атаковали электрическую подстанцию - источники СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в курской области россии в ночь на 29 сентября. Беспилотные летательные аппараты попали в электрическую подстанцию, к которой, в частности, подключены важные военные объекты врага, сообщает УНН со ссылкой на свои источники в СБУ.
Детали
Пока российское минобороны рассказывает, как «уничтожило 11 украинских беспилотников» в курской области, наши источники в СБУ предоставили видео успешной атаки на электрическую подстанцию. Именно к ней в том числе были подключены важные военные объекты врага.
На видео видно, как дроны метко отработали по цели.
«Благодаря очередной спецоперации Службы безопасности оккупанты начинают понимать, что блэкаут - не просто иностранное слово, а реальность, которая уже стоит у них на пороге. Если рф и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше «хлопка», - отметили источники в СБУ.
Ранее
губернатор края Роман Старовойт сообщил, что в ночь на пятницу российская ПВО якобы сбила 10 беспилотников.
Однако было обесточено 5 населенных пунктов из-за неизвестного дрона, атаковавшего подстанцию.