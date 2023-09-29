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Дрон СБУ ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста" в курской области - источники

Киев • УНН

 • 291912 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В результате атаки украинского дрона на курскую область, россии, была ликвидирована российская радиолокационная станция «Каста», сообщает УНН со ссылкой на свои источники в СБУ.

Детали

«Благодаря «бавну» от СБУ российская ПВО немного подслеповата», - заявил источник.

По информации от наших источников, вчера дрон СБУ обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию «Каста» возле населенного пункта гирьи беловского района курской области.

«Россияне рассказывали, что она может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией «стелс». Но дрон СБУ почему-то прозевала», - добавил источник УНН в СБУ.

Отметим, что особенностью этой РЛС была способность определять воздушные цели на предельно малых высотах.

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