Спецназ СБУ показал фронтовые достижения за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Спецназ центра "А" Службы безопасности Украины ювелирно отрабатывает по российским агрессорам и их технике. За прошедшую неделю они уничтожили 12 единиц бронетехники и немало важных целей. Об этом сообщили в СБУ, опубликовав видео, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в течение недели с помощью ударных дронов было уничтожено:
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- 7 танков;
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- 5 ББМ;
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- 7 артиллерийских систем;
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- 1 система ПВО;
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- 6 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;
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- 29 единиц автомобильной техники;
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- 7 огневых позиций;
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- 28 фортификационных сооружений и 1 склад с БК.
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"Около 70 оккупантов получили билеты на концерт любимого певца (Кобзона – ред.) в одну сторону. Работаем дальше до полной Победы!", – говорится в сообщении.
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