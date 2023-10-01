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Спецназ СБУ показал фронтовые достижения за неделю

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Спецназ центра "А" Службы безопасности Украины ювелирно отрабатывает по российским агрессорам и их технике. За прошедшую неделю они уничтожили 12 единиц бронетехники и немало важных целей. Об этом сообщили в СБУ, опубликовав видео, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в течение недели с помощью ударных дронов было уничтожено:

  • 7 танков;
  • 5 ББМ;
  • 7 артиллерийских систем;
  • 1 система ПВО;
  • 6 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;
  • 29 единиц автомобильной техники;
  • 7 огневых позиций;
  • 28 фортификационных сооружений и 1 склад с БК.

"Около 70 оккупантов получили билеты на концерт любимого певца (Кобзона – ред.) в одну сторону. Работаем дальше до полной Победы!", – говорится в сообщении.

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