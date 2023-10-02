Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по врагу за сутки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника.
За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.
Напомним
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и 8 ударов — по зенитно-ракетным комплексам противника.