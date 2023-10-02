В небе над Днепропетровской областью сбили три дрона - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Над Днепропетровской областью силами Воздушного командования "Восток" было уничтожено три вражеских БПЛА. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Ночью враг атаковал Днепропетровскую область ударными дронами. Подразделения ПвК "Восток" сбили над областью 3 вражеских беспилотника", - говорится в сообщении.
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Всего в течение суток враг нанес 10 ракетных и 89 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
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