Над Днепропетровщиной уничтожили 13 беспилотников и крылатую ракету - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В небе над Днепропетровской областью силами Воздушного командования "Восток" было уничтожено 13 вражеских БПЛА и крылатая ракета. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"13 беспилотников и крылатая ракета. Столько вражеского железа в небе над областью уничтожили этой ночью защитники из ПвК "Восток" и других составляющих Сил обороны", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в результате падения обломков в Днепре занялись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно потушили.
Также обломки от сбивания БпЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший в результате этого, уже потушили. Есть разрушения производственных объектов.
Дополнение
Оккупанты продолжают террор Никопольщины. Из тяжелой артиллерии враг целился по Мировской громаде.
Повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка.
Напомним
В понедельник над Днепропетровской областью силами Воздушного командования "Восток" было уничтожено три вражеских БПЛА.