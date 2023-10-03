Враг ночью атаковал юго-восток Украины дронами в несколько волн, уничтожено 17 "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские войска в ночь на 3 октября атаковали юго-восток Украины ударными дронами типа Shahed-131/136 в несколько волн, уничтожено 17 из них, сообщили в Силах обороны юга Украины во вторник, пишет УНН.
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"Очередную дроновую атаку устроил враг ночью по юго-восточным регионам Украины. Более 3 часов несколько волн ударных беспилотников типа «Shahed-131/136», выпущенных с крымского направления, накрывали Николаевскую и Днепропетровскую области. 17 дронов-камикадзе уничтожено в нашей зоне ответственности", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины в Telegram.
Как сообщается, 16 дронов-камикадзе уничтожено в Николаевской области, 1 - в Днепропетровской.
"Попаданий не допущено", - сказано в сообщении.
Как отмечается, эффективно работали силы ПВО воздушных командований "Юг" и "Восток", а также мобильные огневые группы других составляющих Сил обороны.
Дополнение
По данным ОВА, над Днепропетровской областью уничтожили 13 беспилотников и крылатую ракету за ночь.