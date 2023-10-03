В небе над Украиной ночью уничтожили 29 "шахедов" и одну ракету "Искандер-К"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские войска в ночь на 3 октября атаковали Украину 31 ударным дроном типа Shahed и крылатой ракетой «Искандер-К». 29 «шахедов» и ракету силы ПВО ликвидировали в Николаевской и Днепропетровской областях, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, пуски осуществлялись из временно оккупированного Крыма: «шахедов» – с мыса Чауда, КР «Искандер-К» – из района Джанкой.
«российские оккупанты атаковали 31 ударным БПЛА «Shahed» и крылатой ракетой «Искандер-К». В южных и восточных областях работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп. Всего силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено тридцать воздушных целей: 29 «Shahed-131/136» 1 крылатую ракету «Искандер-К», - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований «Юг» и «Восток» в пределах Николаевской и Днепропетровской областей.
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