Плюс 360 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 279 440 человек, 4732 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 03.10.2023 ориентировочно составляли:
-
- личного состава - около 279 440 (+360) человек,
-
- танков - 4732 (+15),
-
- боевых бронированных машин - 9008 (+8),
-
- артиллерийских систем – 6565 (+40),
-
- РСЗВ – 801 (+0),
-
- средств ПВО - 540 (+0),
-
- самолетов – 315 (+0),
-
- вертолетов – 316 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5080 (+20),
-
- крылатых ракет - 1529 (+0),
-
- кораблей/катеров - 20 (+0),
-
- подводных лодок - 1 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 8932 (+23),
-
- специальной техники - 943 (+5).
-
Дополнение
В небе над Украиной ночью уничтожили 29 "шахедов" и одну ракету "Искандер-К".