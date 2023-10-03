В российском генштабе заявляют, что не будут объявлять дополнительную мобилизацию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Министр обороны рф сергей шойгу заявил, что в россии не планируют объявлять дополнительную мобилизацию, сообщают росСМИ, пишет УНН.
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«Планов по дополнительной мобилизации в генеральном штабе нет, вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих», - заявил шойгу.
По его словам, бойцов "достаточно" для войны в Украине. Как отметил шойгу, в сентябре контракт на службу заключили более 50 тысяч человек, а всего с начала года на контракт и в добровольческие формирования пришли более 335 тысяч.
Дополнение
Тем временем потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 279 440 человек, 4732 танков и сотен единиц другой военной техники.
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