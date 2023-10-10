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россия будет избегать новых волн мобилизации до президентских выборов - британская разведка

россия будет избегать новых волн мобилизации до президентских выборов - британская разведка

Киев • УНН

 • 366178 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В россии до президентских выборов кремль вряд ли объявит о новых волнах мобилизации, говорится в очередном отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Президентские выборы в россии состоятся 17 марта 2024 года. Как считают в Минобороны Британии, президент рф владимир путин почти наверняка снова будет баллотироваться, хотя еще не объявил о своем намерении публично.

В разведке предполагают, что избирательная кампания путина неофициально начнется в ноябре 2023 года.

Хотя выборы в россии являются объектом вмешательства и контроля со стороны кремля, они остаются основным инструментом политической легитимации, отметили в Минобороны Британии.

Цитата

“Почти наверняка избирательная кампания путина будет сосредоточена на теме россии как отдельной цивилизации, нуждающейся в защите от внешних врагов - повествовании, часто используемом для оправдания действий государства и консолидации власти путина. Накануне выборов кремль почти наверняка постарается минимизировать непопулярные политические шаги. Поэтому очень маловероятно, что любая дальнейшая волна мобилизации будет осуществлена до президентских выборов в марте 2024 года”, - отметили в разведке.

Дополнение

Министр обороны рф сергей шойгу заявлял, что в россии не планируют объявлять дополнительную мобилизацию

В свою очередь представитель Генерального штаба Павел Ковальчук отмечали, что у россии заканчиваются мобилизованные для отправки на войну в Украине.

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