россия будет избегать новых волн мобилизации до президентских выборов - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В россии до президентских выборов кремль вряд ли объявит о новых волнах мобилизации, говорится в очередном отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
Президентские выборы в россии состоятся 17 марта 2024 года. Как считают в Минобороны Британии, президент рф владимир путин почти наверняка снова будет баллотироваться, хотя еще не объявил о своем намерении публично.
В разведке предполагают, что избирательная кампания путина неофициально начнется в ноябре 2023 года.
Хотя выборы в россии являются объектом вмешательства и контроля со стороны кремля, они остаются основным инструментом политической легитимации, отметили в Минобороны Британии.
Цитата
“Почти наверняка избирательная кампания путина будет сосредоточена на теме россии как отдельной цивилизации, нуждающейся в защите от внешних врагов - повествовании, часто используемом для оправдания действий государства и консолидации власти путина. Накануне выборов кремль почти наверняка постарается минимизировать непопулярные политические шаги. Поэтому очень маловероятно, что любая дальнейшая волна мобилизации будет осуществлена до президентских выборов в марте 2024 года”, - отметили в разведке.
Дополнение
Министр обороны рф сергей шойгу заявлял, что в россии не планируют объявлять дополнительную мобилизацию
В свою очередь представитель Генерального штаба Павел Ковальчук отмечали, что у россии заканчиваются мобилизованные для отправки на войну в Украине.