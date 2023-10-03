У росії закінчуються мобілізовані для відправки на війну в Україні - речник Генштабу

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«У зв’язку із постійним збільшенням втрат серед особового складу військ рф спостерігається суттєве зменшення кількості мобілізованих військовослужбовців з різних населених пунктів росії», - сказав Павло Ковальчук.

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Зокрема, у вересні з міста Іжевськ для комплектування підрозділів, що дислокується на тимчасово окупованих територіях України, кілька разів відправляли групи лише по 20-30 осіб. При цьому раніше кількість мобілізованих у групах доходила до 100-120 осіб, вказав він.

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Сили оборони України продовжують нищити ворога. Протягом минулої доби авіацій Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та один удар по ЗРК противника.

Павло Ковальчук уточнив, що підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управляння, дві станції РЕБ та 4 артилерійські засоби противника. Загалом втрати ворога становлять: 360 окупантів, 15 танків, 8 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобіля та 5 одиниць спецтехніки.

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