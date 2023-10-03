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У росії закінчуються мобілізовані для відправки на війну в Україні - речник Генштабу

У росії закінчуються мобілізовані для відправки на війну в Україні - речник Генштабу

Київ • УНН

 • 1568403 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Групи російських мобілізованих, яких відправляють на війну, значно скоротилися. Про це речник Генерального штабу Павло Ковальчук розповів у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«У зв’язку із постійним збільшенням втрат серед особового складу військ рф спостерігається суттєве зменшення кількості мобілізованих військовослужбовців з різних населених пунктів росії», - сказав Павло Ковальчук.

Деталі

Зокрема, у вересні з міста Іжевськ для комплектування підрозділів, що дислокується на тимчасово окупованих територіях України, кілька разів відправляли групи лише по 20-30 осіб. При цьому раніше кількість мобілізованих у групах доходила до 100-120 осіб, вказав він.

Доповнення

Сили оборони України продовжують нищити ворога. Протягом минулої доби авіацій Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та один удар по ЗРК противника.

Павло Ковальчук уточнив, що підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управляння, дві станції РЕБ та 4 артилерійські засоби противника. Загалом втрати ворога становлять: 360 окупантів, 15 танків, 8 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобіля та 5 одиниць спецтехніки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили ССО показали, як нищать техніку та склад окупантів на Запорізькому напрямку

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