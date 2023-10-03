У россии заканчиваются мобилизованные для отправки на войну в Украину - спикер Генштаба

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Группы российских мобилизованных, которых отправляют на войну, значительно сократились. Об этом представитель Генерального штаба Павел Ковальчук рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«В связи с постоянным увеличением потерь среди личного состава войск рф наблюдается существенное уменьшение количества мобилизованных военнослужащих из различных населенных пунктов россии», - сказал Павел Ковальчук.

Детали

В частности, в сентябре из города Ижевск для комплектования подразделений, дислоцирующихся на временно оккупированных территориях Украины, несколько раз отправляли группы всего по 20-30 человек. При этом ранее количество мобилизованных в группах доходило до 100-120 человек, указал он.

Дополнение

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и один удар по ЗРК противника.

Павел Ковальчук уточнил, что подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и 4 артиллерийских средства противника. В целом потери врага составляют: 360 оккупантов, 15 танков, 8 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 20 БПЛА оперативно-тактического уровня, 23 автомобиля и 5 единиц спецтехники.

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